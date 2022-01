Eerst bevlogen advocaat, nu gezien als lid van misdaadbende Taghi: wie is Youssef T.?

Op basis van de eerste afgeluisterde gesprekken, oordeelde de rechter-commissaris dat 'het fluisteren, schrijven en krassen op papier' duidde op 'communicatie die voor anderen verborgen moet blijven', meldde NRC vorige week op basis van dossierstukken uit het onderzoek naar T. Op basis daarvan is geoordeeld dat het afluisteren 'gerechtvaardigd is'. Daarna is het afluisteren doorgegaan en zijn ook camera's geplaatst.

In oktober werd T. gearresteerd. Na de aanhouding van T. zijn het kantooradres in Utrecht en de woning van de advocaat in Maarssen doorzocht. Er zijn notitieboekjes, aantekeningen en digitale gegevensdragers in beslag genomen.

Geen banden criminele milieu

Wie in het verleden van Youssef T. duikt, ziet niets wat duidt op banden met het criminele milieu. "Voor zover ik dat kon beoordelen had hij een goedlopende eenmanszaak", zegt een advocaat die T. regelmatig in de rechtbank tegenkwam en anoniem wil blijven.

T. stond allerlei soorten verdachten bij, blijkt uit een inventarisatie van rechtbankzaken waarin hij optrad als advocaat. Zo verdedigde hij onder meer drie mannen voor het houden van een amfetaminelab in Nijmegen en stond hij een psychotische man bij die twee voor hem onbekende mensen in huis aanviel met messen. Ook was hij advocaat in een zaak over kleinschalige handel in soft- en harddrugs.

T. was een van de vier advocaten van Ridouan Taghi. De bekendste is Inez Weski.

Maatschappelijk betrokken

Naast zijn werk als advocaat toonde T. een grote 'maatschappelijke betrokkenheid', zegt de anonieme collega-advocaat. "Hij had bijvoorbeeld weleens overleg met justitie over de vraag hoe je nu het beste met jonge verdachten van Marokkaanse komaf kunt omgaan."

Ook was hij in januari 2015 aanwezig bij een lezing voor professionele tolken in Nieuwegein. Tijdens deze bijeenkomst hielden tolken, politici en advocaten een toespraak, onder wie T. zelf. Onder de titel 'Vertaald en toch onbegrepen' vertelde de strafrechtadvocaat waarom goede tolken zo belangrijk zijn voor het strafproces.