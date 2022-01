Zij liggen op straat voor het klimaat (en het lijkt te werken)

Guus Dix (40) moest thuis meer uitleggen toen hij besloot mee te gaan doen aan de 'high risk-acties' van Extinction Rebellion. Want zo heet het als je meedoet aan de demonstraties waarbij je opgepakt kunt worden. Hij vertelde het thuis, en bereidde ze ook voor op de consequenties. "Mijn vrouw ontplofte. 'Waar slaat dat op, hoezo je weet niet of je vanavond thuiskomt', zei ze."

Datacentrum Zeewolde

Het moest even bezinken, maar na nog een paar gesprekken ging Dix - in het dagelijks leven universitair docent in Enschede - toch op pad. Als hij het er thuis maar niet de hele tijd over ging hebben. Zijn laatste actie: proberen de het datacentrum in Zeewolde te voorkomen. Vooralsnog mislukt. "Maar we hebben een lange adem."

Ook Dix las onderzoeken over het klimaat, waarmee het activistische vuur in hem ontbrandde. "Ik werd er eigenlijk heel somber van. Ik had me lang niet gerealiseerd hoe de toekomst eruitziet als we op deze manier doorgaan." Hij besloot een actietraining van Extinction bij te wonen ("Je leert er wat er gebeurt bij de acties en welke rol je kunt hebben.") en kwam allemaal gelijkgestemden tegen.