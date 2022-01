Vermist Belgisch jongetje (4) dood aangetroffen in Zeeland

"Dean (4) is helaas zojuist overleden aangetroffen. We bedanken iedereen voor de hulp en leven mee met de familie", laat de politie weten.

Aangehouden in Meerkerk

Dean werd gezocht samen met de 34-jarige Dave De K. Hij werd vanmiddag aangehouden in het dorp Meerkerk in de buurt van Utrecht. Ze werden sinds woensdag vermist. De K. wordt verdacht van het ontvoeren van het kind. De K. had zijn auto achtergelaten bij een bedrijf in Gorinchem, bleek uit eerder onderzoek van de politie. De auto is daar veiliggesteld.

Volgens Belgische media is de man een oppas van het kind. Afgelopen weekend had de moeder het kind als vermist opgegeven, aldus persbureau Belga. Ze vertelde dat de man die op haar kind paste al een aantal dagen niet te bereiken was.

De moeder van Dean vertelde dat ze De K. volledig vertrouwde: