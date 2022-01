Gezochte Belg aangehouden, Amber Alert voor nog vermist jongetje (4)

De K. had zijn auto achtergelaten bij een bedrijf in Gorinchem, bleek uit verder onderzoek van de politie. De auto is daar veiliggesteld.

Het rechercheteam in Nederland werkt nauw samen met de Belgische rechercheurs die het onderzoek zijn gestart. Een woordvoerder van het Belgische Openbaar Ministerie (OM) in Oost-Vlaanderen zegt dat De K. op dit moment wordt verhoord. Over de inhoud wil het OM nog geen details verstrekken. "Het onderzoek is in volle gang. Alles wordt in werk gesteld om het jongetje levend terug te vinden."

Afgelopen woensdag verdween De K. met de 4-jarige Dean Verberckmoes uit Sint-Niklaas, niet ver van de Nederlandse grens bij Zeeland. De Belgische politie verspreidde gisteren een signalement van de twee, samen met het type auto waarin de man rijdt. Het ging om een grijze Peugeot 206 met nummerplaat 2-ACR-250.

Veroordeeld voor dood stiefzoon

De K. is in het verleden veroordeeld voor de gewelddadige dood van zijn stiefzoon. Dat bevestigt het OM in Gent aan RTL Nieuws. Hij kreeg in 2010 tot tien jaar cel opgelegd voor de fatale mishandeling van peuter Miguel.

Miguel werd in juni 2008 met zwaar hoofdletsel en verwondingen over het hele lichaam binnengebracht bij een ziekenhuis in Antwerpen. Enkele dagen later overleed de jongen aan een hersenvliesontsteking.

De K. werd tot 10 jaar cel veroordeeld voor het geweld, de moeder van Miguel kreeg 2 jaar gevangenisstraf opgelegd voor nalatigheid. Ze had nagelaten om zo snel mogelijk adequate hulp te zoeken voor haar zoon. De K. stond indertijd bekend als een drugsgebruiker die agressief kon zijn.

Emotionele oproep

De moeder van Dean deed eerder een emotionele oproep aan de oppas waarin ze smeekte haar zoon terug naar huis te brengen.