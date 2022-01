Dode wolf gevonden op vluchtstrook A67

Het is de zevende keer dat er een wolf wordt doodgereden sinds het roofdier in 2019 in Nederland terugkeerde. Boerenbelangenorganisatie ZLTO vraagt zich af of Nederland 'met zijn hoge bevolkingsdichtheid en intensieve infrastructuur' geschikt is voor de wolf. Nog los van de schade aan landbouwhuisdieren, zegt de organisatie.

Wolvenkenner Hugh Jansman van de Wageningen Universiteit denkt van wel, al zal het verkeer de belangrijkste doodsoorzaak voor wolven blijven, erkent hij. "Dat hoeft een gezonde populatie echter niet in de weg te staan", zegt Jansman.

Beschermen tegen verkeer

De Zoogdiervereniging wil dat er haast gemaakt wordt met maatregelen om de wolf te beschermen tegen verkeer. Dit jaar verschijnt naar verwachting een nieuw Interprovinciaal Wolvenplan met maatregelen om het roofdier, maar ook landbouwhuisdieren en mensen te beschermen.

DNA-onderzoek moet uitwijzen of de doodgereden wolf een zwerver uit Duitsland was op zoek naar een nieuw territorium. Het kan ook gaan om de mannetjeswolf uit zuidelijk Europa, die sinds 2020 een territorium heeft afgebakend in de buurt van de plek van de aanrijding.