Steeds meer bedden vrij in ziekenhuizen, maar geen oplossing voor wachtlijsten

Ze heeft niet echt zicht op wanneer de operatie wel plaatsvindt. "Ik hoop natuurlijk zo snel mogelijk, maar het is wat het is." De chirurg wilde nog geen uitspraken doen over wanneer ze wel aan de beurt is.

'Niet bezig met inhaalzorg'

Chirurg Elsman werkt in het Deventer ziekenhuis. Hij merkt dat daar op de operatiekamers steeds meer ruimte beschikbaar komt. Ook ziet hij dat steeds minder coronapatiënten worden opgenomen. "We draaien eigenlijk weer op volledige sterkte", zegt hij. "Maar met het opschalen zijn we nog niet bezig."

Het probleem: niet genoeg personeel. "Als je gaat opschalen in de ziekenhuizen suggereer je dat er extra moet worden gewerkt, maar dat is lastig. Een groot deel van het ziekenhuispersoneel raakt besmet met de omikronvariant en moet in quarantaine. Het gevolg is dat veel minder personeel beschikbaar is en de ziekenhuiscapaciteit kleiner wordt. En vragen of het andere deel van het personeel zes dagen wil werken, kan niet."