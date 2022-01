Burgemeesters 15 Limburgse gemeenten staan opening horeca en cultuur toe

John Paulus is eigenaar van Café Forum in Maastricht en zegt dat het nog wel even wat organisatie vergt. "Wij hebben deze brief pas vanmorgen gekregen, het is echt super kortdag. Er wordt nu in alle appgroepen gecommuniceerd wat we gaan doen."

'Keuken dicht'

Hoe hij open gaat en wat er dan verkocht gaat worden, moet Paulus nog bekijken. "We moeten gaan zien hoe we precies opengaan. Niet volledig, maar een deel. Wel een drankje, maar de keuken blijft waarschijnlijk dicht."

"Onder restauranteigenaren hoor je echt dat ze het niet zomaar voor elkaar krijgen", zegt Paulus. "Die zullen denk ik niet volledig open zijn."