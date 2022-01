Tientallen meldingen per dag over opgezette lymfeklieren na boosterprik

Het Bijwerkingencentrum Lareb ontvangt momenteel zo'n duizend meldingen per dag van mensen die een reactie krijgen na de boosterprik. Op sommige dagen is de piek met meldingen nog hoger, tot zo'n 2500 meldingen. Dat is fors, maar voorlopig is nog niet te zeggen of dat aantal in vergelijking met het aantal mensen dat een prik heeft gehaald, relatief ook veel is.

'Dit valt echt op'

Wat wel valt te concluderen: er wordt opvallend vaak melding gedaan van opgezette lymfeklieren na het krijgen van de boosterprik. "Dit valt echt op ja", vertelt directeur Agnes Kant. "We moeten al die meldingen nog verwerken, maar we krijgen hier zeker tientallen meldingen per dag over op dit moment. Voor ons is het daarom volstrekt helder dat deze bijwerking op dit moment meer speelt dan tijdens andere vaccinatierondes."