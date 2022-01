OM: verdachte moord Esmee staat ook terecht voor ontucht

Na de uitzending van Opsporing Verzocht vorige week dinsdag werd de fiets van Esmee de avond erop gevonden in de Van Riebeeckhof. Dat is niet in de buurt van de Melchior Treublaan of het Vijf Meiplein, waar het meisje mogelijk voor het laatst is gezien.

Onderzoek

Het rechercheteam van de politie dat onderzoek doet zocht gisteren in het water van de Nieuwe Rijn naar bewijsmateriaal. Het is niet duidelijk of er iets is gevonden.

Afgelopen zaterdag was haar uitvaart. "Een nachtmerrie als je kind wordt vermoord", sprak de uitvaartverzorger daar.