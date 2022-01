Jonge reuzenpanda Fan Xing gaat naar China verhuizen

Uitgeleend

Wu Wen, vader Xing Ya en het jong Fan Xing zijn door China uitgeleend aan Ouwehands Dierenpark. Wu Wen en Xing Ya blijven vijftien jaar in Rhenen wonen. Jongen die zij krijgen mogen maximaal vier jaar in de Rhenense dierentuin blijven en moeten daarna terug naar het fokcentrum in China.

Reuzenpanda's komen in het wild alleen in China voor. Het fokprogramma is succesvol, want de diersoort geldt niet meer als bedreigd, maar is nog wel kwetsbaar.