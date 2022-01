Zij strijden voor hun sportschool, want sporters rijden de grens over

Duurt de sluiting langer, dan zullen steeds meer mensen de weg over de grens vinden, is de angst. Met een ruim kwartier ben je vanaf de sportschool van Broeders in België. En dat hebben veel mensen er wel voor over.

'Honderden gaan naar Duitsland'

Ron Haans kan dat beamen. Hij heeft niet één, maar vijftien sportscholen. Veertien daarvan in het noorden van ons land, vooral in Groningen. Eén zaak van Haan zit in Duitsland, een kilometer of 5 van de grens, in Weener. Zijn enige zaak die open is.

Leden van Haans mogen gebruiken maken van alle vestigingen. Dat doen ze ook, massaal zelfs: "Er zijn honderden Nederlanders die nu naar Duitsland gaan. Ik vind dat oké, zo lang ze zich aan de daar geldende regels houden."