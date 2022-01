Provinciale Staten willen extra gaswinning Groningen terugdraaien

De Statenfracties lasten een spoeddebat in na de boodschap van oud-minister Stef Blok (Economische Zaken), die vorige week zei dat komend gasjaar mogelijk twee keer meer gas uit het Groningenveld nodig is. Dat komt volgens de regering doordat een fabriek die buitenlands gas geschikt moet gaan maken voor binnenlandse consumptie, later klaar is dan gepland. Ook een hoger dan verwachte vraag uit Duitsland speelt mee.