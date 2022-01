'Medepleger Kamil E. speelde veel grotere rol bij moord op Peter R. de Vries'

Begin december maakte het OM bekend dat ze G. als de schutter en E. als medepleger van de moord te zien. E. zou de vluchtauto hebben bestuurd en in de periode voor de moord voorverkenningen hebben uitgevoerd. Volgens de aanklager was hij hier dus al bijna twee weken voor de aanslag mee bezig.

De voorverkenningen waren in de buurt van de Amsterdamse studio van RTL Boulevard. Daarvan zijn onder meer camerabeelden. Uit telefoongegevens is volgens justitie gebleken dat E. van 21 tot en met 27 juni dagelijks in Amsterdam was. In die periode was De Vries meermalen te gast bij het programma.

Houding Kamil E.

Verdachte Kamil E. ontkende tot op heden dat hij voorverkenningen heeft gedaan. "Je ziet vaak dat verdachten niet heel spraakzaam zijn, vooral ontkennen en niet inhoudelijk reageren op vragen", zegt verslaggever Eelco Hiltermann die de zaak volgt.

"Dat zag je ook bij de schutter Delano G., hij wilde niks zeggen. Daarentegen was de Pool Kamil E. heel spraakzaam. Hij kon niet wachten om zijn verhaal te doen. Het was opvallend dat hij heel actief bezig was om zijn rol zo klein mogelijk te laten lijken. Voor Kamil E. is het ontzettend belangrijk dat hij niet als medepleger wordt gezien omdat dat enorm scheelt in zijn straf. Daarom was hij waarschijnlijk zo nadrukkelijk aanwezig. Hij hoopte dat deze berichten niet naar buiten kwamen."

Begin maart zal de volgende zitting plaatsvinden. "Deze informatie zal dan zeker een rol gaan spelen."