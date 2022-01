Artsen zien nieuwe 'vaccinatiekloof' ontstaan in kwetsbare wijken

"We willen de grootschalige locaties zeker niet opheffen, maar ik denk wel dat we op het punt zijn gekomen om een deel van het personeel te verplaatsen. Het liefst gaan we zo snel mogelijk terug de wijk in. En niet pas over een paar weken", zegt Peeters.

Onder de 20 procent

Net zoals bij de eerste coronavaccinaties zien Sana en Peeters in hun stad een 'vaccinatiekloof' ontstaan. "We zien dat in welvarende wijken als Kralingen en Hillegersberg bijna 50 procent van de inwoners boven de 45 jaar een booster heeft gehaald. In kwetsbare wijken blijft dat ver achter, in sommige wijken ligt het onder de 20 procent."

De wijk in

Sana en Peeters gingen eerder met collega's de wijk in om mensen op markten en andere openbare plekken voorlichting te geven over coronavaccins. Zo wisten ze heel wat twijfelaars over te halen.

