Tekort aan type II-mondkapjes bij drogisterijen: 'Niet ingekocht'

"Nou, dat was wel een verrassing inderdaad. Wij krijgen in de drogisterijen zo'n 5 miljoen bezoekers per week over de vloer, en als die allemaal mondkapjes willen komen kopen van een type dat wij niet hebben liggen, dan hebben we wel een probleem."

Vooral type I-mondmaskers op voorraad

Want dat type mondkapjes hebben de meeste drogisterijen niet op voorraad. "En wat we hebben, is er in heel beperkte mate. We hebben wel mondkapjes, maar dan vooral de type I-mondkapjes. Daar hebben we nog een enorme voorraad van. Maar aan het begin van de coronacrisis werden de type II-mondkapjes gereserveerd voor de zorg, dus toen verkochten we ze niet in de winkels. Dus dat type hebben we niet ingekocht."