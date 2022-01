Ex-hooligan Robert vecht voor straatkinderen in gevaarlijke krottenwijk van Rio: 'Ik kick op adrenaline'

In al die jaren leerde hij dat de drugsbazen het voor het zeggen hebben. Én hoe belangrijk het is dat je ze kent. "Zij beslissen wat er gebeurt. Als je ergens sociaal werk gaat beginnen, moeten zij het ja-woord geven", vertelt Robert via een videogesprek. De zonnestralen vallen op z'n achterhoofd. Hij zit in z'n huis in de stad Pequeri, 170 kilometer van Rio vandaan.

"Ze nemen je dan geblinddoekt mee naar een huis en vragen wat je hier komt doen."

Robert merkt dat hij goed met ze kan omgaan. "Dat komt door mijn verleden als hooligan", zegt hij.

Vondeling in Rotterdamse haven

Roberts leven had een ongewone start. Hij is als baby te vondeling gelegd in een ziekenhuis in Schiedam na een lange bootreis vanaf een Grieks eiland naar de Rotterdamse haven. Zijn vader was een Griekse marinier, zijn moeder een Rotterdamse met een dominee als vader. Ze konden niet voor hem zorgen. Robert leefde een paar maanden in een tehuis en werd daarna geadopteerd. "Ik zie hen als mijn echte vader en moeder."

Hij groeide op in Rotterdam-Kralingen, samen met een broer en zus - ook geadopteerd. Zijn ouders wilden het goed doen, maar waren allebei getraumatiseerd door de Tweede Wereldoorlog. Robert's vader had vijf jaar in een concentratiekamp gezeten, zijn moeder verloor kort voor het einde van de oorlog haar verloofde, die werd vermoord door een naar Nederland vluchtende Duitser.