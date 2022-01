Politie heeft 130 tips binnen na uitzending Opsporing Verzocht over dood Esmee (14)

Na de uitzending van Opsporing Verzocht vorige week dinsdag werd de fiets van Esmee de avond erop gevonden in de Van Riebeeckhof. Dat is niet in de buurt van de Melchior Treublaan of het Vijf Meiplein, waar het meisje mogelijk voor het laatst is gezien.

Vragen over fiets

In de uitzending van Opsporing Verzocht morgen stelt de politie een aantal vragen over de fiets. De politie wil onder meer weten wie de fiets in de Van Riebeeckhof heeft neergezet en of er iemand op de fiets gezien is. Ook wordt gevraagd of mensen weten hoe lang de fiets al in de Van Riebeeckhof stond.

Er werd met verslagenheid gereageerd op de dood van het meisje, zoals te zien is in deze video: