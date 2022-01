27.993 positieve coronatests gemeld, gemiddelde stijgt naar nieuw record

Gemiddeld werden er afgelopen week 27295 besmettingen vastgesteld. De week daarvoor waren dat er nog 14854. Op dezelfde dag vorige week waren er 14561 besmettingen, 13432 minder dan vandaag.

Stijging in ziekenhuizen

Voor het eerst in een week is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen toegenomen. Momenteel houden 1526 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is een stijging van 56 patiënten ten opzichte van gisteren.

De stijging wordt veroorzaakt door een toename van het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen. Daar worden nu in totaal 1130 patiënten met Covid-19 verzorgd, 57 meer dan een etmaal geleden. Er werden 115 nieuwe mensen met corona opgenomen in de klinieken, maar doordat er ook patiënten de afdelingen mochten verlaten steeg de bezetting minder snel.