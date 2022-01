RIVM: afgelopen dag 32.581 positieve coronatests

Gemiddeld werden er afgelopen week 25390 besmettingen vastgesteld. De week daarvoor waren dat er nog 14408. Op dezelfde dag vorige week waren er 17476 besmettingen, 15105 minder dan vandaag.

Daling in ziekenhuizen

In het ziekenhuis is die stijging nog niet terug te zien: landelijk liggen er nu 1470 coronapatiënten in het ziekenhuis, 11 minder dan gisteren. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen momenteel 405 coronapatiënten, tegenover 409 op vrijdag. Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1076 coronapatiënten. Een dag eerder waren dat er nog 1107. Op de ic's werden 16 nieuwe coronapatiënten opgenomen, en op de verpleegafdelingen 149.