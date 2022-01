Getuigen over dodelijke val van 40 meter hoge rots: 'Een oorlogsscenario'

Het zoeken naar overlevenden bij de waterval in Brazilië waar gisteren een gigantische rots afbrak is nog altijd in volle gang. Er zijn zeker zeven doden gevallen, maar getuigen vermoeden dat veel meer mensen het drama niet hebben overleefd. "Het leek wel oorlog. Overal lagen doden en gewonden. Het is ongekend hoe groot de tragedie is."

Het ongeluk gebeurde op een stuwmeer in de staat Minas Gerais, ruim 300 kilometer van Rio de Janeiro. Sinds het gereedkomen van de stuwdam is dit gebied een populaire toeristische attractie. De slachtoffers zaten op kleine bootjes toen een deel van de klif brak. Volgens Braziliaanse media viel de rots van 40 meter hoog en velen tonnen op vier boten. 40-jarig slachtoffer Braziliaanse media schrijven over de eerste slachtoffers. Een van hen was kapitein van een boot: de 40-jarige Rodrigo Alves. Hij werkte al vier jaar in de toeristenplaats en laat een vrouw en kind achter. Over de andere slachtoffers is nog weinig bekend. De val van de rots werd gefilmd vanaf een andere boot. De beelden kunnen als schokkend worden ervaren. URGENTE!!! Pedras se soltam de cânion em Capitólio, em Minas, e atingem três lanchas. pic.twitter.com/784wN6HbFy — O Tempo (@otempo) January 8, 2022 Ongekend drama Rovilson Teixeira zag het drama van een afstand gebeuren. Hij werkt als kapitein bij een botenbedrijf in het gebied en spreekt van een ongekend drama. Zijn neef zat op een van de boten en ligt met verwondingen in het ziekenhuis. "We zijn allemaal stomverbaasd wat er is gebeurd", zegt Rovilson tegen Braziliaanse media. "Ik kan je niet vertellen hoeveel, maar er zijn veel doden. En er zijn heel veel gewonden. De regio staat vol met ambulances die komen en gaan om slachtoffers op te halen. Niemand heeft door hoe groot de tragedie is." Lees ook Rots breekt af en raakt bootjes met toeristen in Brazilië, minstens 7 doden Plotseling afbrak Het is nog onbekend waardoor de klif plotseling afbrak. Volgens brandweerlieden was er de afgelopen dagen zware regenval in het gebied. Op beelden is te zien hoe omstanders net voor het vallen van de rots waarschuwen dat er veel stenen naar beneden vallen' en naar inzittenden van andere bootjes roepen weg te gaan van de muur. De neef van Rovilson overleefde het ongeluk. De rots belandde op de zijkant van zijn speedboot, vertelt de kapitein, waardoor de boot kapseisde. Door de gigantische klap ontstond een metershoge golf. "Heel veel mensen zijn daardoor van hun boot geslingerd. Mijn neef heeft hoofdwonden en ligt in het ziekenhuis."