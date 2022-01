Uitvaartverzorgers hebben het té druk: 'Nabestaanden boos en gefrustreerd'

John Meijer en Ed ten Hove, uitvaartverzorgers uit Nijmegen:

"Bij ons in de regio liggen de koelingen aardig vol. Sinds het begin van de coronacrisis komt het in golven. We zitten nu weer in zo'n golf. Soms kunnen we de begrafenissen niet binnen de wettelijke termijn van zes dagen regelen; dan kan het langer dan tien dagen duren. We merken dat mensen daaronder lijden. Ze komen dan niet toe aan rouwverwerking omdat de persoon nog boven de grond is. Ook raken ze vaak geïrriteerder."

"Hierdoor is voor ons het werk ook een stuk zwaarder. Soms hebben we geeneens tijd om thuis te eten. Dan halen we maar ergens een broodje. Als het echt te druk wordt, besluiten we om minder uitvaarten aan te nemen. We willen dat mensen al onze tijd en aandacht krijgen en voorkomen dat families merken dat wij het ook zwaar hebben. Dat is tot nu toe nog nooit gebeurd."

"Door de drukte moeten wij tegen sommige families nee verkopen. 'Sorry, ik vind het heel vervelend voor u, maar ik kan de kwaliteit niet bieden die wij voorstaan', zeggen we dan. Dat vinden wij heel erg. Vooral als het gaat om een familie die wij eerder hebben geholpen en waarbinnen nu een ander gezinslid is overleden. Dan kennen wij de familie al zo goed maar kunnen we ze toch niet helpen."

'Het is bijna onwerkbaar'