Zorgen om vermiste Sam (17), kwam woensdag niet thuis

Sam was afgelopen woensdag bij vrienden geweest toen hij rond 00.40 uur in Heemstede op de Leidsevaartweg vertrok naar huis. Maar thuis in Overveen kwam hij nooit aan. De familie en vrienden van Sam zijn sindsdien zeer ongerust. "We maken ons grote zorgen, heb jij Sam gezien?", schrijven ze in een bericht op sociale media.

'Niets voor Sam'

Tegenover NH Nieuws vertelt de moeder van Sam dat zijn telefoon uitstaat. "Dit is niets voor Sam. Hij is meestal op het tijdstip thuis dat we hebben afgesproken."