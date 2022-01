Mega-operatie Ahoy voor concertreeks: 'Waarschijnlijk allemaal voor niets'

Waar de producent wél grote moeite mee heeft, is de onzekerheid en onduidelijkheid. "We weten nog steeds niet precies wanneer er een persconferentie is en er een besluit genomen wordt over de lockdown. We vroegen in december het kabinet al om duidelijkheid, maar we hebben geen idee wanneer überhaupt duidelijkheid komt. Dat vind ik heel moeilijk te begrijpen."