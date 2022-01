Griep voor tweede jaar op rij afwezig, al kan het nog komen

Als het virus dan terugkeert, zullen we er mogelijk tijdelijk meer last van krijgen dan voorheen. Dat komt omdat we in de coronaperiode geen weerstand hebben opgebouwd tegen influenza. Van Essen: "Daar maak ik me wel zorgen over, dit jaar hebben meer mensen dan ooit het griepvaccin genomen omdat er goed werd gecommuniceerd dat er mogelijk twee epidemieën kwamen. Hopelijk blijven mensen het vaccin nemen."

Maar voor nu dus toch een beetje goed nieuws. Want die twee epidemieën tegelijk, die lijken er niet te komen. Ook Van Essen is daar blij mee: "Dat was zeker spannend, dat wil je gewoon echt niet hebben." En Hooiveld: "Er zijn geen garanties, maar je verwacht dat zo lang er maatregelen tegen corona zijn, de griep niet heel erg rond zal gaan."