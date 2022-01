Met nog een week te gaan, slaat omikron toe bij clubs eredivisie: 'We zijn heel alert'

Gaat het in het buitenland beter? Absoluut niet. De Engelse Premier League wordt al weken geteisterd door coronabesmettingen en er zijn al tientallen wedstrijden afgelast. Afgelopen week testten er 94 voetballers uit de hoogste competitie positief, een week eerder was dat 103.

'Competitie mag niet in gevaar komen'

In Spanje en Italië is het ook mis. Het aantal positieve testen binnen de selectie van Barcelona is opgelopen tot boven de 10 en ook de meerderheid van de Italiaanse clubs hebben besmettingen te verduren gekregen. Er werden in Italië ook al meerdere wedstrijden uitgesteld.

In Nederland dus nog geen afgelaste wedstrijden. 13 spelers van wie één keeper lijkt ook nog wel haalbaar, maar als de besmettingen zo blijven stijgen als de afgelopen dagen is niets ondenkbaar. De KNVB: "Het doel is dat als een wedstrijd gespeeld kan worden, deze ook doorgaat. De continuïteit van de competitie mag niet in gevaar komen door het onnodig uitstellen van wedstrijden."