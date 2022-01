Passen en meten: bordesfoto kabinet-Rutte IV op andere plek vanwege corona

Passen en meten voor de bordes

Voor de coronaproof bordesfoto is geoefend met een proefopstelling en professionele fotograaf, melden ingewijden aan RTL Nieuws. Op de bordesfoto staan traditiegetrouw alleen de ministers, de premier en de koning.

Met proefpersonen is gecheckt of die foto op afstand gemaakt kan worden op de trappen van paleis Noordeinde. Dat is mogelijk. De paleistrappen zullen op een creatieve manier worden gebruikt om de foto coronaproof te maken, met meerdere rijen. Ook is er een slecht-weer-scenario: bij regen zal de foto in het paleis worden genomen.

Minister in quarantaine?

Stel dat een minister of staatssecretaris in quarantaine moet of corona heeft, is er geen nood aan de man. De koning zal die persoon op een later moment alsnog beëdigen.