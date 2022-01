Rechtbank Rotterdam veroordeelt man die kop van kat afhakte met bijl

"De man heeft een weerloos dier, dat van hem afhankelijk was, zonder enige aanleiding of noodzaak met een hakbijl gedood. Dat is een ernstig strafbaar feit", zo staat te lezen in het vonnis van de rechtbank. De man moest vorige maand voor de rechter verschijnen nadat hij de kat in mei doodde.

Verdachte heeft bekend

Dat deed hij tijdens een 'floride psychose', zo concludeerde de psychiater die hem onderzocht heeft. Het gaat daarbij om het stadium waarin symptomen zoals bijvoorbeeld wanen en hallucinaties duidelijk merkbaar zijn.

De verdachte bekende tijdens de rechtszaak dat hij zijn kat had onthoofd met de hakbijl die aan zijn muur hing. Daarnaast liet hij weten dat hij wist dat hij angstig of depressief kon worden als hij naast zijn medicatie ook alcohol en verdovende middelen zou gebruiken. Toch deed hij dat, die bewuste dag in mei.