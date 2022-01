Tien tips na uitzending Opsporing Verzocht over overleden Esmee (14)

Esmee werd donderdag rond middernacht als vermist opgegeven. De politie startte daarna een groot onderzoek en de volgende ochtend meldde een groepje sporters dat ze in een speelparkje aan de Melchior Treublaan in Leiden een lichaam hadden gevonden. Het bleek het 14-jarige meisje te zijn.

De politie liet daarna snel weten dat ze door een misdrijf om het leven was gekomen. Diezelfde dag kon een verdachte worden aangehouden: de 32-jarige Olivier van de G.. Maandag liet het Openbaar Ministerie (OM) weten dat hij verdacht wordt van ontucht, en van moord dan wel doodslag.

Springgroep

Het OM vertelde daarnaast dat de verdachte en Esmee elkaar kenden. In ieder geval is duidelijk dat Esmee sinds november vorig jaar lid was van de springgroep van Gymsport Leiden. Olivier was de trainer van een springgroep bij diezelfde vereniging. Of hij ook Esmee's trainer was, is onduidelijk.