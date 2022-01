Ruim 10 procent gevaccineerden neemt geen booster

Je voelt hem al aankomen: mét een booster ben je weer veel beter beschermd tegen corona, óók tegen omikron. Vaccinoloog Huckriede legt uit: "Door de booster wordt het aantal antilichamen tegen corona in je lijf flink opgekrikt. En we weten dat je tegen omikron veel grotere hoeveelheden antilichamen nodig hebt om het virus te neutraliseren. En meer antilichamen in je lijf krijg je alleen door een booster, of door een besmetting."

Moet vaccin worden aangepast?

Ook Van der Zeijst is duidelijk: "Door de booster stijgt de bescherming weer tot rond de 90 procent. Zeker voor kwetsbare groepen is het heel belangrijk die derde prik te halen. Tegen ernstige ziekte, tegen ziekenhuisopname. Maar door die kakafonie aan meningen komt de voorlichting niet goed over het voetlicht."

Waar Van der Zeijst minder optimistisch over is, is de beschermingsduur van de booster. Na een week of 10 zou de bescherming terugvallen naar een procent of 50. Je prikt dus vooral om de huidige omikrongolf het hoofd te bieden. "Dat ziet er niet zo geweldig uit. Uiteindelijk zullen we misschien toe moeten naar een specifieke omikronprik."