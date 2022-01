Bomenbeul hakt bijna 80 bomen dood in Amersfoort: 'Zo heftig en schokkend'

Welke idioot hakt er moedwillig zoveel bomen kapot? En: waarom? Lia Bouma, vrijwilliger bij het Amersfoortse stadspark Elisabeth Groen, heeft er geen woorden voor. "Het is zo heftig en schokkend wat er is gebeurd", zegt ze tegen RTL Nieuws.

Spoor van vernieling

Een jaar geleden plantte ze, samen met een groep vrijwilligers, de bomen in het natuurpark Elisabeth Groen. Ze gaven de bomen een hoop tijd, liefde en aandacht. "Dit is bij iedereen enorm hard aangekomen."

Een nog onbekende bomenbeul heeft in de nacht van oud en nieuw een spoor van vernieling achtergelaten. "In het Elisabeth Groen zijn al vijftig bomen vernield", zegt Bouma. Ook de in de straten verderop, vlak onder een flatgebouw zijn bomen vernield. En in het verder gelegen Park Randenbroek is de bomenhater tekeer gegaan.

Bouma weet zeker het iemand is die verstand heeft van bomen gezien de manier waarop te werk is gegaan.