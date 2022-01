Netty is alles kwijt: 'Idiote actie van een paar gasten die lol wilden hebben'

"Netty is alles kwijtgeraakt door zo'n idiote actie van een paar gasten die lol wilden hebben", zegt Edwin Zandhuis. Hij woont recht tegenover het monumentale gebouw en zag hoe binnen een uur het huis volledig werd verwoest.

Edwin is een actie gestart om geld in te zamelen voor zijn buurvrouw. Hij zat op de bank de oudejaarsconference terug te kijken toen hij sirenes hoorde. "Ik deed de voordeur open om te kijken wat er aan de hand was en werd overvallen door een enorme hitte. Je schrikt je wild."

Zorg om bewoonster

De eerste zorg was of bewoonster Netty veilig was, vervolgt hij. "Ze was gelukkig zelf wakker geworden. Netty heeft haar twee konijnen meegenomen en kwam zelf naar buiten." Buurtbewoners sloegen ook ramen in bij naastgelegen woningen, zegt de overbuurman. "Gelukkig wist iedereen op tijd hun huizen te verlaten.

Edwin heeft geen goed woord voor de actie en de gevolgen. "Netty is zo'n lief mens die altijd voor iedereen klaarstaat. Mijn vrouw stond eerder op de avond nog bij haar binnen. Ze is altijd zo hartelijk. Nu is haar hele huis verwoest door zo'n pijl die doelbewust is afschoten. Idioot is het."