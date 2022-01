Gymvereniging waarvan Esmee (14) en verdachte lid waren, is geschokt

De politie liet al snel weten dat Esmee door een misdrijf om het leven was gekomen. Diezelfde dag kon een verdachte worden aangehouden: de 32-jarige Olivier van de G.. Gisteren liet het Openbaar Ministerie (OM) weten dat hij verdacht wordt van ontucht, en van moord dan wel doodslag.

Springgroep

Het OM vertelde daarnaast dat de verdachte en Esmee elkaar kenden. In ieder geval is duidelijk dat Esmee sinds november vorig jaar lid was van de springgroep van Gymsport Leiden. Olivier was de trainer van een springgroep bij diezelfde vereniging. Of hij ook Esmee's trainer was, is onduidelijk.

De voorzitter van Gymsport Leiden, Arthur Haasbroek, wil tegenover RTL Nieuws niets kwijt over de verdachte. "Al onze aandacht gaat naar het overlijden van Esmee. Het nieuws daarover is bij ons ingeslagen als een bom en roept enorm veel emoties op. Het is dramatisch, ernstig en heeft enorm veel impact op iedereen. Wij begrijpen het als er vragen zijn vanuit onze leden of vanuit de ouders. Zij kunnen bij onze vertrouwenspersoon of bij Mind Korrelatie terecht."