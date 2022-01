Burgemeesters: 'Opkomst zwaar illegaal vuurwerk moet worden aangepakt'

Volgens de burgemeesters is er dit jaar ondanks het vuurwerkverbod wel erg veel vuurwerk afgestoken, veel meer dan vorig jaar. Er is ook meer vuurwerk dan ooit in beslag genomen, maar dat roept de vraag op hoeveel vuurwerk er dan in omloop was, zegt Bruls.

'Paal en perk aan stellen'

"We vinden dat het nieuwe kabinet een meerjarenstrategie moet vaststellen voor vuurwerk en de jaarwisseling. Als veel eerder in het jaar bekend is wat de regels zijn, is het voor handhavers ook makkelijker om voorbereidingen te treffen. En dan moeten de regels voor elke gemeente gelijk zijn."