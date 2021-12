Nieuwe ministers zonder kennis en ervaring over onderwerp: hoe kan dat?

Julia Wouters was van 2006 tot en met 2017 politiek adviseur van Lodewijk Asscher. Toen hij minister werd van Sociale Zaken had hij ook weinig kennis over het departement. Wouters vertelt: "Zijn ouders waren arbeidsmarktjurist, maar verder had hij eigenlijk weinig inhoudelijke kennis van de portefeuille. Wat hij wel had, en dat heb je misschien nog wel meer nodig dan kennis over het onderwerp, is nieuwsgierigheid. Hij wilde alles leren over het ministerie en was bereid om heel hard te werken. Wij onderschatten vaak dat dit soort mensen, die zo'n verantwoordelijkheid aangaan, behoorlijk briljant zijn. Ze kunnen dingen in een mum van tijd eigen maken, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk."

Dus als je geen politieke ervaring hebt als beoogd minister, heb je het juist moeilijk?

Partijen redeneren vaak als volgt: je kunt beter iemand hebben die weet hoe de politiek werkt en waar de valkuilen zitten in de omgang met een ministerie en de Tweede Kamer, dan een specialist in een bepaalde sector die nul affiniteit heeft met Den Haag. Maar toch is Ernst Kuipers de beoogde minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt hij daarmee het nieuwe gezicht van het coronabeleid. Op dit moment is hij nog voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, dus over de portefeuille zal hij buitengewoon veel weten. Maar op zijn cv staat geen politieke ervaring gemeld.