Brandweer druk met diverse branden aan vooravond van de jaarwisseling

Brand in appartement Delft

Eerder op de avond brak rond 19.30 uur In Delft brand uit in een appartement in een flatgebouw aan de Herman Gorterhof. Het vuur werd door de bewoner zelf ontdekt in de meterkast, meldt de brandweer Haaglanden. De brand op de zevende verdieping van het flatgebouw is inmiddels uit.

De twee naastgelegen woningen en de ondergelegen woning moesten worden ontruimd en gecontroleerd, maar de bewoners kunnen terugkeren naar hun woningen. De getroffen woning is voorlopig onbewoonbaar.

In het Gelderse Harskamp woedde brand in een leegstaande woning aan de Laarweg. Ook daar is de oorzaak van de brand nog niet bekend.