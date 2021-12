Sigrid Kaag beoogd minister van Financiën

"Is de benoeming van Kaag definitief, dan kiest ze toch voor een kabinetspost in Rutte-4, ook al zijn er ook D66'ers die vinden dat ze in de Kamer zou moeten blijven", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. “Bijna altijd levert de tweede partij de minister van Financiën, dus het is logisch dat D66 de plek claimt."

Kaag zelf is jarenlang minister van Buitenlandse Handel geweest en heeft veel ervaring binnen de Verenigde Naties. Ze heeft geen specifieke ervaring in de financiële sector. Dat laatste hoeft geen belemmering te zijn, ze heeft daarmee ook geen belangen binnen die wereld.

Hoekstra

Financiën is een prominente en populaire plek op een politiek cruciaal ministerie. Lambie: "Voorgangers als Gerrit Zalm, Wouter Bos, Jeroen Dijsselbloem en Wopke Hoekstra waren in no-time de populairste ministers. Voor Wim Kok bleek het in de jaren '90 een opstapje naar het Torentje."

Namens het CDA wordt Wopke Hoekstra vicepremier. Hij liet al eerder weten toe te treden tot het kabinet. Welke post hij krijgt, is nog onbekend.