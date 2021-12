Zij werden in één klap miljonair: 'Op de wc kwam ik erachter dat ik 10 miljoen had'

Nuchter gebleven

Ook de Limburgse Jolanda weet dat geld zeker niet alles is. Gezondheid is veel belangrijker. "Ik overleefde het hersenaneurysma: mijn tijd was blijkbaar nog niet gekomen." Haar gezin is er vrij nuchter onder gebleven, zegt ze. Haar omgeving ook. "We hebben in het begin ook best wel wat stress gehad. Hoe we het geld moesten beleggen en zo."

Jolanda vindt ook niet dat ze is veranderd. "Mijn man zei laatst: je kunt nu best een jurk van 500 euro kopen. Ben je gek, zei ik. Ik ga toch niet zoveel geld uitgeven voor een jurk. Ik ben nog steeds dezelfde Jolanda. Gelukkig maar."