Was 2021 koud? Niet echt. Was het nat? Ja, en flink ook

13 en 14 juli

In Limburg denkt niemand graag aan deze dagen terug. Heel lang bleef een lagedrukgebied op één plek hangen, met dramatische gevolgen. In België en Duitsland vielen bijna 200 doden. In Nederland niet één, maar het water maakte van delen van Limburg een enorme ravage.

Hoe kon het zo misgaan? Huizinga: "De neerslagintensiteit was heel hoog en het bleef op één plaats. En dat gebeurde in het heuvellandschap. Al het water stroomde naar lager gelegen delen."

Voor de derde keer in het jaar werd code rood afgegeven. "Dat was ook de laatste keer, en dit keer alleen in Limburg." Het drama in Valkenburg in beeld gevangen: