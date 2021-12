Robin Fransman, oprichter Herstel-NL, overleden aan gevolgen corona

Bijna vier weken geleden, op 3 december, maakte Fransman zelf via zijn Twitterkanaal bekend besmet te zijn geraakt met het coronavirus. "Het werd een keer tijd", schreef hij erbij. Fransman uitte zich vaak kritisch over de werking van de coronavaccins. Of hij zelf gevaccineerd was, is onduidelijk.

Vanwege de coronabesmetting belandde Fransman in het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam-Oost, waar hij gisteren aan de gevolgen van zijn besmetting overleed.