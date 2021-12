Coronatests werken ook bij omikron: 'Maar doe hem kort voor vertrek'

Nog even een laatste check bij het RIVM. Wat zeggen zij van deze nieuwe kennis? In een onderzoek dat op 16 december verscheen staat: "De werking van alle zelftesten is vergelijkbaar en wordt niet beïnvloed door de omikronvariant." Geldt dat nog steeds?

Sneltest is momentopname

Ja, dat geldt nog steeds, bevestigt RIVM-virologe Chantal Reusken. Maar zij ziet ook in het laboratorium dat de omikronvariant 'zich sneller vermenigvuldigt'. Reusken stelt dat het altijd al een goed idee was om kort voor een bezoek een sneltest te doen. Reusken: "Dat komt omdat een sneltest een momentopname is."

Door omikron is het volgens Reusken nog belangrijker geworden om die test kort van tevoren te doen. "De kans dat je in de ochtend negatief test en in de avond positief is bij omikron groter dan bij delta."