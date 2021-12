Blind door champagnekurk en confettikanon, oogartsen waarschuwen

Blijvende oogschade

Tijl Kok (nu 16) uit Veldhoven liep zes jaar geleden blijvende oogschade op door een confettikanon. Hij moet leven met een kunstlens en heeft blijvende oogschade doordat een partypopper in de buurt van zijn oog plofte. "Degene die het confettikanon in zijn hand had, stond 1,5 meter verderop", zegt Tijl.

"Door de druk van het confettikanon is waarschijnlijk mijn rechteroog in- en vervolgens weer uitgedeukt. Mijn oog begon direct te bloeden en ik zag niets meer. Dat was heel eng. Gelukkig kon ik vrij rustig blijven."

Nieuwe lens

In het ziekenhuis van Eindhoven bleek dat zijn iris was losgescheurd van zijn oog. Ook zat Tijls oog vol met bloed en bleek zijn pupil niet meer mooi rond. "Dat bloed moest eerst uit mijn oog. Dat duurde enkele weken. In die tijd zag ik niets. Ik moest veel rusten en met een kap op mijn oog leven."

Tijdens een operatie heeft hij een nieuwe lens gekregen. Zijn hechtingen zijn er pas net uit. Tijls zicht is langzaam teruggekomen door de kunstlens, maar helemaal als voor het ongeluk zal het nooit meer worden. "Een kunstlens kan zich niet zo goed focussen en bijstellen als een gezond oog. Ik moet ook gelaserd worden voor de staar in mijn oog."

Tijl is dapper en sterk, maar ook hij wil waarschuwen. "Je ogen zijn super belangrijk en waardevol. Ik hoop dat mensen echt voorzichtig zijn; het kan in een seconde misgaan met een champagnekurk of partypopper."