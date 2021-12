Mogelijk records gebroken: extreem warm voor tijd van het jaar

Pollen in de lucht

Dat warme weer heeft als gevolg dat bijvoorbeeld de eerste hazelaars en elzen al in bloei staan. De eerste pollen hangen daarom al in de lucht, wat voor hooikoortspatiënten overlast kan veroorzaken. Maar het warme weer heeft ook voordelen. De Hond: "Oliebollen bakken in een korte broek bijvoorbeeld, dat kan gewoon."

Of er in het nieuwe jaar snel weer koud winterweer aankomt, is nog niet te zeggen. "Het ziet er nog niet zo naar uit. Maar je weet het nooit, het weer kan snel omslaan. Kijk maar naar afgelopen februari, toen het opeens extreem koud werd en we allemaal konden schaatsen. Maar dat soort winterweer hoeven we op de korte termijn in ieder geval niet te verwachten."