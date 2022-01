'Hij snauwde: ben jij een jongen of meisje?' Frédérique (14) ondanks zware mishandeling niet boos

Het is nu een jaar geleden sinds Frédérique aan haar vader vertelde dat ze op meisjes viel. "Ik had al langer het gevoel dat ik niet alleen op jongens val", zegt ze. Het nieuws vertelde ze in een appje. In het echt was te eng. "Ik weet nog dat ik het appje kreeg en dacht: 'dit maakt mij echt geen fluit uit!' Het heeft mij nooit een fluit uitgemaakt", zegt Paul. "Ik was blij dat ze het vertelde."

Steun en aandacht

Dat nog niet iedereen accepteert dat Frédérique genderfluïde is, komt voor haar niet als een verrassing. Ze heeft het vaker meegemaakt. Bijvoorbeeld op Paarse Vrijdag, een dag waarop scholieren paars dragen om hun solidariteit te tonen aan medescholieren die homo, biseksueel, lesbisch of transgender zijn. Ze merkt dan dat leerlingen haar expres man noemen. Frédérique vindt dat vooral grappig. "Ik voel mij niet beledigd door dat soort mensen. Ze zien zichzelf als stoer, maar voelen zich eigenlijk heel onzeker door mensen die wel goed weten wie ze zijn. Ik trek mij daar niks van aan."

Een mishandeling is in dat opzicht wel heel heftig, zegt ze, maar niet het naarste moment in mijn leven. "Het heeft namelijk ook voor veel mooie dingen gezorgd." Zo werd Frédérique na de mishandeling overladen met grote bossen bloemen en cadeautjes, ballonnen en kaarten.