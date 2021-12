Ontsnapte serval keert na grote zoekactie terug bij baasje: 'Dolblij dat ze weer op bank ligt'

De serval is een katachtig roofdier dat in Afrika in het wild leeft. Ze mogen in Nederland als huisdier worden gehouden, maar dierenorganisatie zijn daar zeer kritisch op en vinden dat deze katachtigen hier niet thuishoren.

Verdwijning

Erik Aspers uit het Limburgse Herkenbosch heeft er twee: een mannetje en een vrouwtje. "Mijn vader fokte ze, dat doe ik niet. Ik heb ze omdat het geweldige dieren zijn. Ze hebben hier een goed leven. Een groot terrein met verwarmde hokken."

Afgelopen zaterdagochtend was Simba (1,5 jaar), het vrouwtje, opeens verdwenen. Een beveiligingscamera filmde de ontsnapping: via een gat in het hok kon de tijgerkat van een kleine meter wegkomen. "Ik zat vanwege de motorcross van mijn zoon in Spanje. Mijn vriendin belde me over de ontsnapping. Ik schrok flink. Vond het heel vervelend."