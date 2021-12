Nederlander krijgt boete in Italië: toch gaan skiën ondanks besmetting

Italiaanse kranten, zoals La Stampa, schrijven dat de Nederlandse man een paar dagen geleden aankwam in Sauze d'Oulx, in het bergdal Valle di Susa. Hij zou met een groep van zo'n dertig mensen zijn aangekomen in het dorp, om samen kerst te vieren op de Italiaanse pistes.

Bij aankomst positief getest

Maar corona gooide roet in het eten. Bij aankomst in Italië werd de man getest op het virus en hij bleek besmet te zijn. Daarom moest hij direct in quarantaine. Ook twee vrienden, die als nauwe contacten werden beschouwd, moesten voor zeker tien dagen binnenblijven.