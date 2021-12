Wat het kabinet ook beslist, Amsterdamse groep 8-leerlingen sowieso naar school

Alle scholen in Nederland zijn tot zeker zondag 9 januari gesloten, zo zei premier Rutte tijdens de laatste persconferentie. Op 3 januari bekijkt het demissionaire kabinet of de scholen na de kerstvakantie weer open kunnen.

Brief

Maar de ruim 220 basisscholen in Amsterdam willen dat besluit niet afwachten. "De schoolbesturen hebben zich voorgenomen dat de leerlingen van groep 8 na de vakantie weer gewoon naar school moeten kunnen. Alle scholen hebben een brief gekregen om zich hierop voor te bereiden", licht Arnold Jonk toe. Hij is bestuurder van BBO: de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen in het primair onderwijs. Het gaat in totaal om ruim 7.500 leerlingen van groep 8.

Reden is dat januari een belangrijke maand is voor de leerlingen die in het laatste basisschooljaar zitten. "De leerlingen krijgen dan toetsen die bepalend zijn voor hun eindadvies. Er zijn sowieso al grote zorgen om de kwetsbare groep 8-leerlingen. Daarom is het ontzettend belangrijk voor deze leerlingen om naar school te gaan."