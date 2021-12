Er wordt geschaatst! Liefhebbers binden hun ijzers onder in Drenthe en Friesland

Vrijwilligers hard gewerkt

Ook in Akmarijp (bij Joure) en in Nieuw-Buinen (Drenthe) wordt er geschaatst. Vrijwilligers van de plaatselijke schaatsvereniging in Nieuw-Buinen zijn tot diep in de nacht bezig geweest om de plaatselijke ijsbaan open te krijgen. En: dat is gelukt, meldt RTV Drenthe. Om 9 uur vanochtend is de ijsbaan opengegaan en stonden de eerste schaatsers op het ijs.

Doordat de temperatuur vandaag niet of nauwelijks boven het vriespunt zal uitkomen is het de verwachting dat de hele dag wel geschaatst worden. Later op de dag en avond is er kans op ijzel.