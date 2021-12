Fraudeur krijgt spijt en stort 5000 euro terug aan slachtoffer

De fraudeur had onlangs op slinkse wijze het geldbedrag weggesluisd bij de Arnhemse. De vrouw was via WhatsApp benaderd door haar 'dochter'. In werkelijkheid ging dit om een fraudeur, maar de vrouw geloofde het verhaal en maakte het geld over. De politie Hardenberg deelt het verhaal via Facebook.

Meerdere mensen opgelicht

De verdachte bleek meerdere mensen te hebben opgelicht en kon worden opgespoord. Hij bleek al een redelijke spaarpot te hebben opgebouwd, schrijft de politie. Tijdens het verhoor gaf de verdachte aan dat hij spijt had. Hij wilde het schadebedrag terugstorten.

De 5.000 euro van de vrouw maakte hij tijdens het verhoor over naar haar rekening.