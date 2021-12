Kinderen Peter R. de Vries vertellen open en emotioneel in documentaire over hun vader

Negen dagen lang vocht Peter R. de Vries in het ziekenhuis voor zijn leven. Dochter Kelly en zoon Royce vertellen in de nieuwe documentaire die vanavond te zien is openhartig over die dagen tussen spanning en hoop.

Ons moment gehad

"We hebben nog negen dagen lang binnen de veilige muren van het ziekenhuis naar hem kunnen kijken", zegt dochter Kelly. "We hebben hem kunnen vasthouden, hem kunnen zoenen, aan hem kunnen ruiken en zijn liedjes kunnen spelen. We hebben echt nog ons moment gehad. Al had ik dat natuurlijk nog veel langer gewild."

In Staand verder leven: Na de moord op Peter R. Vries praten de naasten van Peter R. de Vries over de moordaanslag en de dagen daarna. Wat gebeurde er die week? Wat voor impact hadden de gebeurtenissen op hen? De persoonlijke verhalen en belevenissen van Royce en Kelly staan centraal.