Zij werden genoemd in kersttoespraak koning: 'Wist niet wat ik hoorde'

Naast het melkveebedrijf besteedde de koning ook aandacht aan verhalen van trots en ambitie. Hij noemde onder meer een fabrikant van volledig elektrische bussen uit Deurne en studenten van de TU Delft die werken aan projecten om klimaatverandering het hoofd te bieden.

'Ontzettend leuk om zo genoemd te worden'

"We vonden het ontzettend leuk dat de koning langskwam", zegt een medewerker van het bedrijf in Deurne. "Hij was erg enthousiast en geïnteresseerd in luchtvaart en duurzaamheid, iets waar hij voor staat. Ontzettend leuk om nu genoemd te worden."

En ook in Delft wordt enthousiast gereageerd op de vermelding in de toespraak. "Het is ontzettend leuk om zo genoemd te worden. Wij zijn heel ambitieus op het vlak van de energietransitie", zegt een woordvoerder van de TU Delft.